ASI पर ठेलेवाले से मारपीट और 5 हजार रुपए निकालने का आरोप, वीडियो वायरल

अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में तैनात एएसआई देवी सहाय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक ठेलेवाले को थप्पड़ मारते और गाली-गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त की है जब एएसआई सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचे और ठेलेवालों को वहां से हटाने को कहा।



पीड़ित ठेलेवाले सतवीर ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने जाने की बात कही तो एएसआई ने उसके साथी आकाश को थप्पड़ मार दिया। एएसआई पर गल्ले से 5000 रुपए निकालने का भी आरोप लगाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के अन्य ठेलेवाले थाने पहुंच गए और आरोपी एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।