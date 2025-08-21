चाची ने नाबालिग भतीजे पर लगाया था बलात्कार का आरोप, खुद निकली दोषी…कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 6 महीने में दोनों के बीच पर फोन पर करीब 832 बार बातचीत होना भी सामने आया। इस पर पुलिस द्वारा परिवादी महिला को ही आरोपी मानते हुए न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 16 गवाहों को परीक्षित कराने के साथ ही 26 दस्तावेज साक्ष्य भी प्रदर्शित कराए गए। जिनके आधार पर परिवादियां पर पॉक्सो अधिनियम में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।