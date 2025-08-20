Rajasthan Blue Drum Murder: कैसे प्रेमी संग मिलकर लक्ष्मी ने पति हंसराम को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएशन

आरोपी महिला लक्ष्मी व आरोपी जितेंद्र भिंडूसी स्थित सूर्या भट्टे पर काम करते थे, जहां उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। बरसात शुरू होने के बाद हंसराम अपने गांव जाने लगा तो आरोपी जितेंद्र ने उनको कस्बे में काम दिलाने के लिए अपने घर पर कमरा किराये पर दिला दिया। हंसराम निवासी नवादिया पोस्ट खांडेपुर जिला शाहजहांपुर, यूपी व उसकी पत्नी लक्ष्मी तथा मकान मालिक का बेटा जितेंद्र निवासी आदर्श कॉलोनी किशनगढ़बास एक साथ शराब पार्टी करते थे।