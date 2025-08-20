Rajasthan Blue Drum Murder: कैसे प्रेमी संग मिलकर लक्ष्मी ने पति हंसराम को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएशन

किशनगढ़बास। पुलिस ने कस्बे की आदर्श कॉलोनी में हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में डालने के मामले में गिरफ्तार मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को बुधवार को मौके पर ले जाकर मौका परेड कराई और क्राइम सीन कराया। वहीं दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 22 अगस्त तक के लिए रिमांड पर लिया गया है।
आईओ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आदर्श कॉलोनी स्थित राजेश शर्मा के घर में करीब डेढ़ माह से रह रहे किरायेदार उत्तर प्रदेश निवासी हंसराम की हत्या कर नीले ड्रम में छुपाने व मौके से फरार हुए आरोपियों जितेंद्र व मृतक की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता को पुलिस ने आदर्श कॉलोनी स्थित मौके पर पहुंच कर मौका परेड कराई है। मामले में गहनता से जांच की जा रही है।
आरोपी महिला लक्ष्मी व आरोपी जितेंद्र भिंडूसी स्थित सूर्या भट्टे पर काम करते थे, जहां उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। बरसात शुरू होने के बाद हंसराम अपने गांव जाने लगा तो आरोपी जितेंद्र ने उनको कस्बे में काम दिलाने के लिए अपने घर पर कमरा किराये पर दिला दिया। हंसराम निवासी नवादिया पोस्ट खांडेपुर जिला शाहजहांपुर, यूपी व उसकी पत्नी लक्ष्मी तथा मकान मालिक का बेटा जितेंद्र निवासी आदर्श कॉलोनी किशनगढ़बास एक साथ शराब पार्टी करते थे।
15 अगस्त को इन्होंने शराब पार्टी की थी। इस दौरान हंसराम को अधिक शराब पिला दी और देर रात्रि को आरोपी जितेंद्र व लक्ष्मी ने हंसराम का तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। मृतक का शव रात भर बेड पर पड़ा रहा। सुबह हंसराम की मौत सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने उसके शव को छत पर पहले से ही रखे नीले रंग के ड्रम में डाल दिया और नमक डालकर कपड़ों से ढक दिया था।