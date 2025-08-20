Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Blue Drum Murder: कैसे प्रेमी संग मिलकर लक्ष्मी ने पति हंसराम को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएशन

राजस्थान पुलिस ने खैरथल में हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में डालने के मामले में गिरफ्तार मृतक की पत्नी लक्ष्मी व उसके प्रेमी जितेंद्र को बुधवार को मौके पर ले जाकर मौका क्राइम सीन कराया।

अलवर

राजस्थान डिजिटल डेस्क

Aug 20, 2025

rajasthan blue drum murder
Play video
Photo- Patrika

किशनगढ़बास। पुलिस ने कस्बे की आदर्श कॉलोनी में हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में डालने के मामले में गिरफ्तार मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को बुधवार को मौके पर ले जाकर मौका परेड कराई और क्राइम सीन कराया। वहीं दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 22 अगस्त तक के लिए रिमांड पर लिया गया है।

थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने क्या बताया

आईओ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आदर्श कॉलोनी स्थित राजेश शर्मा के घर में करीब डेढ़ माह से रह रहे किरायेदार उत्तर प्रदेश निवासी हंसराम की हत्या कर नीले ड्रम में छुपाने व मौके से फरार हुए आरोपियों जितेंद्र व मृतक की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता को पुलिस ने आदर्श कॉलोनी स्थित मौके पर पहुंच कर मौका परेड कराई है। मामले में गहनता से जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

अवैध संबंध के चलते पत्नी ने की पति की हत्या: जीजा के साथ भागने का था प्लान, फोन डिटेल से खुला गया राज
अलवर
wife and abrother in law

एक साथ शराब पार्टी करते थे हंसराम और जितेंद्र

आरोपी महिला लक्ष्मी व आरोपी जितेंद्र भिंडूसी स्थित सूर्या भट्टे पर काम करते थे, जहां उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। बरसात शुरू होने के बाद हंसराम अपने गांव जाने लगा तो आरोपी जितेंद्र ने उनको कस्बे में काम दिलाने के लिए अपने घर पर कमरा किराये पर दिला दिया। हंसराम निवासी नवादिया पोस्ट खांडेपुर जिला शाहजहांपुर, यूपी व उसकी पत्नी लक्ष्मी तथा मकान मालिक का बेटा जितेंद्र निवासी आदर्श कॉलोनी किशनगढ़बास एक साथ शराब पार्टी करते थे।

मृतक का शव रात भर बेड पर पड़ा रहा

15 अगस्त को इन्होंने शराब पार्टी की थी। इस दौरान हंसराम को अधिक शराब पिला दी और देर रात्रि को आरोपी जितेंद्र व लक्ष्मी ने हंसराम का तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। मृतक का शव रात भर बेड पर पड़ा रहा। सुबह हंसराम की मौत सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने उसके शव को छत पर पहले से ही रखे नीले रंग के ड्रम में डाल दिया और नमक डालकर कपड़ों से ढक दिया था।

ये भी पढ़ें

जिस नीले ड्रम में शव को छिपाया आखिर वो कहां से आया? ईंट-भट्टे से इस तरह शुरू हुई थी लक्ष्मी और जितेंद्र की प्रेम कहानी
अलवर
kharthal blue drum mamla

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Blue Drum Murder: कैसे प्रेमी संग मिलकर लक्ष्मी ने पति हंसराम को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने कराया क्राइम सीन रिक्रिएशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.