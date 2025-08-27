सकट में शुरू हुआ बाबा भर्तृहरि का पांच दिवसीय भंडारा, पदयात्रियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था



भंडारे का उद्घाटन श्री बांके बिहारी जी मंदिर के महंत देवादास महाराज व पंडित रूप किशोर जैमन ने वेद मंत्रों के बीच गणेश पूजन और बाबा भर्तृहरि जी की अखंड ज्योति प्रज्वलित कर किया। बजरंग सेवा समिति के कमल सेठी व रामस्वरूप मीणा ने बताया कि पांच दिवसीय भंडारे के दौरान पदयात्रियों के लिए चाय, पानी, नाश्ता, भोजन सहित रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है।