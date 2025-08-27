सकट में शुरू हुआ बाबा भर्तृहरि का पांच दिवसीय भंडारा, पदयात्रियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था

सकट कस्बे में हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबा भर्तृहरि व पांडुपोल हनुमान जी के मेले में दर्शनों को जाने वाले पदयात्रियों की सेवा के लिए पांच दिवसीय भंडारा शुरू हो गया है। बस स्टैंड स्थित मीणा समाज धर्मशाला में श्री बजरंग सेवा समिति सकट के तत्वावधान में आयोजित 28वें भंडारे का शुभारंभ विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ।
भंडारे का उद्घाटन श्री बांके बिहारी जी मंदिर के महंत देवादास महाराज व पंडित रूप किशोर जैमन ने वेद मंत्रों के बीच गणेश पूजन और बाबा भर्तृहरि जी की अखंड ज्योति प्रज्वलित कर किया। बजरंग सेवा समिति के कमल सेठी व रामस्वरूप मीणा ने बताया कि पांच दिवसीय भंडारे के दौरान पदयात्रियों के लिए चाय, पानी, नाश्ता, भोजन सहित रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है।
समिति की ओर से लगातार सेवा कार्य जारी रहेंगे। भंडारे के शुभारंभ अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामोतार शर्मा, रामनिवास, रामकिशन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे।