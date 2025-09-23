बैंकिंग समीक्षा बैठक, वार्षिक साख योजना पुस्तिका का किया विमोचन

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय एवं समीक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं में बैंकवार प्रगति और सैचुरेशन कैंप की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलक्टर ने कहा कि सभी बैंक अधिकारी सुनिश्चित करें कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने वार्षिक साख योजना 2025-26 की पुस्तिका का विमोचन भी किया।
बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।