बैंकिंग समीक्षा बैठक, वार्षिक साख योजना पुस्तिका का किया विमोचन

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय एवं समीक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं में बैंकवार प्रगति और सैचुरेशन कैंप की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।