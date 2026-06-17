Bansur News: बानसूर में महाराणा प्रताप की जयंती पर भगवा ध्वज हाथों में थामे निकाली रैली 

बानसूर कस्बे में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह राजपूत छात्रावास परिसर से हुई, जहां समाज के प्रबुद्ध जनों, युवाओं और बुजुर्गों ने एकत्रित होकर शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।



इसके तुरंत बाद सैकड़ों बाइकों के काफिले के साथ भव्य रैली को रवाना किया गया। इस रैली में शामिल युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। युवा अपने हाथों में केसरिया और भगवा ध्वज थामे हुए थे। पूरी रैली के दौरान महाराणा प्रताप के जयकारों और देशभक्ति के नारों से बानसूर कस्बा पूरी तरह गूंज उठा।