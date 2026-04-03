Rajasthan News : हॉर्न बजाने पर बवाल. गर्भवती महिला और देवर से बेरहमी से मारपीट

बानसूर (अलवर)। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर कस्बे के अलवर बायपास रोड पर हॉर्न बजाने की बात को लेकर बाइक सवार युवकों ने एक अन्य बाइक से जा रहे गर्भवती महिला और उसके देवर के साथ बेरहमी से मारपीट की। महिला के पेट में गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना बुधवार शाम करीब 7 बजे की है। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मारपीट और जातिसूचक शब्द कहने का मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।