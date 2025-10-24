Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

बड़ौदामेव पुलिस की कार्रवाई: 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

अलवर में बड़ौदामेव थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 लीटर हथकढ़ शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 24, 2025

गिरफ्तार आरोपी

अलवर में बड़ौदामेव थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 लीटर हथकढ़ शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब परिवहन में उपयोग की जा रही बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 23 अक्टूबर को कस्बा बड़ौदामेव से ग्राम चौलाई का बास जाने वाले मार्ग पर दबिश देकर आरोपी कलवंत उर्फ काली पुत्र दर्शन सिंह (27) निवासी चिड़वाई थाना गोविंदगढ़ को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बड़ौदामेव पुलिस की कार्रवाई: 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़, लग रही लंबी लाइन 

अलवर

दिवाली के बाद अलवर की हवा हुई जहरीली, एंटी स्मॉग गन से चल रहा छिड़काव

अलवर

अलवर में पहली बार आई वेंकटेश बालाजी धाम में 18  इंच की गाय

अलवर

अलवर शहर में जल्द शुरू होगा नाइट टूरिज्म, सरकार ने प्लान को दी मंजूरी

अलवर

ASI पर ठेलेवाले से मारपीट और 5 हजार रुपए निकालने का आरोप, वीडियो वायरल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.