बड़ौदामेव पुलिस की कार्रवाई: 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 23 अक्टूबर को कस्बा बड़ौदामेव से ग्राम चौलाई का बास जाने वाले मार्ग पर दबिश देकर आरोपी कलवंत उर्फ काली पुत्र दर्शन सिंह (27) निवासी चिड़वाई थाना गोविंदगढ़ को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।