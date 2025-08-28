 भर्तृहरि बाबा के भक्तों का आना हुआ प्रारंभ, सजने लगे भंडारे, 3 दिवसीय लक्खी मेला 29 से

भर्तृहरि बाबा के स्थान पर श्रद्धालु बरसात और जर्जर रास्ता होने पर भी दंडोती देते हुए आस्था पूर्वक पहुंच रहे हैं। अलवर-जयपुर हाईवे पर अलापुर निवासी बूटासिंह सरदार दंडोति देते हुए भर्तृहरि बाबा के लिए रवाना हुए। उनके साथ आए श्रद्धालु भी उनकी सहायता करते नजर आए। रोड पर बरसात के कारण कीचड़ हो रही है और गड्ढे भी है। क्षेत्र में सुख-समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। क्षेत्र के क्यारा, काबलीगढ़, किशोरी, अजबगढ, जैतपुर, सिलीबावड़ी, आगर नांगल सहित अनेक गांवों से पदयात्रियों का जत्था बाबा भर्तृहरि के दर पर पहुंचने लगा है। इसके दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित दूर-दूर से श्रद्धालु बसों से आने लगे हैं।