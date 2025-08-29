अलवर में भर्तृहरि बाबा का तीन दिवसीय लक्खी मेला आज से शुरू

अलवर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता भर्तृहरि बाबा के धार्मिक स्थल पर शुक्रवार से तीन दिवसीय लक्खी मेले की शुरुआत हो गई है। मेले के शांतिपूर्ण आयोजन और व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार को ही जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मेला परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलक्टर ने बताया कि मेले में सात से आठ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मेला परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और और भी कैमरे लगाए जाएंगे। पार्किंग, पेयजल, भंडारे और प्याऊ जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है।
मेले में स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन और ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के मार्गों को दुरुस्त कराया गया है और नगर निगम के अतिरिक्त सफाईकर्मियों को लगाया गया है। कलक्टर ने साफ निर्देश दिए कि मेले में पॉलीथिन का उपयोग न हो, और यदि जरूरी हो तो केवल सिंगल-यूज पॉलीथिन का ही इस्तेमाल किया जाए।
भर्तृहरि लक्खी मेला धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं का संगम है। तीन दिनों तक लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। प्रशासन की तैयारियों से उम्मीद की जा रही है कि मेला इस बार और अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न होगा।