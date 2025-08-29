अलवर में भर्तृहरि बाबा का तीन दिवसीय लक्खी मेला आज से शुरू

मेले में स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन और ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के मार्गों को दुरुस्त कराया गया है और नगर निगम के अतिरिक्त सफाईकर्मियों को लगाया गया है। कलक्टर ने साफ निर्देश दिए कि मेले में पॉलीथिन का उपयोग न हो, और यदि जरूरी हो तो केवल सिंगल-यूज पॉलीथिन का ही इस्तेमाल किया जाए।