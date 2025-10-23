भाजपा जिला अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप, कार्यकर्ताओं ने दी शिकायत

आरोप है कि जिला अध्यक्ष उनके खेत पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं महासिंह चौधरी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता स्वयं अतिक्रमणकारी हैं और सड़क निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में वे दोषी पाए जाएं तो कार्रवाई की जाए। मामला अब पार्टी के उच्च नेतृत्व तक पहुंच गया है।