भाजपा जिला अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप, कार्यकर्ताओं ने दी शिकायत

अलवर जिले में भाजपा संगठन के भीतर विवाद देखने को मिल रहा है। अलवर उत्तर के भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी के खिलाफ पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 23, 2025

अलवर जिले में भाजपा संगठन के भीतर विवाद देखने को मिल रहा है। अलवर उत्तर के भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी के खिलाफ पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को मुंडावर क्षेत्र के लोग केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर स्थित कार्यालय पहुंचे और जिला अध्यक्ष के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि महासिंह चौधरी अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जमीनों पर कब्जा करने, लोगों को धमकाने और झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी के अनुसार पिछले एक साल से उन्हें और उनके परिवार को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

आरोप है कि जिला अध्यक्ष उनके खेत पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं महासिंह चौधरी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता स्वयं अतिक्रमणकारी हैं और सड़क निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में वे दोषी पाए जाएं तो कार्रवाई की जाए। मामला अब पार्टी के उच्च नेतृत्व तक पहुंच गया है।

Published on:

23 Oct 2025 02:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / भाजपा जिला अध्यक्ष पर जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप, कार्यकर्ताओं ने दी शिकायत

