पीएम मोदी की माताजी पर टिप्पणी के खिलाफ खैरथल में भाजपा का प्रदर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी और पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खैरथल कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे असहनीय और निंदनीय बताते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह बयान न केवल प्रधानमंत्री की माताजी का अपमान है बल्कि पूरे मातृत्व का अपमान है, जिसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
विरोध प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। पार्टी नेताओं ने मांग की कि राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।