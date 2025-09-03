पीएम मोदी की माताजी पर टिप्पणी के खिलाफ खैरथल में भाजपा का प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे असहनीय और निंदनीय बताते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह बयान न केवल प्रधानमंत्री की माताजी का अपमान है बल्कि पूरे मातृत्व का अपमान है, जिसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।