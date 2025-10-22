रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष: चले लाठी-डंडे, तीन घायल 

अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के करीरिया गांव में मंगलवार रात रास्ते से निकलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों व टांचियों से हमला कर दिया गया। इस झगड़े में एक पक्ष के तीन लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।