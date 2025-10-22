Patrika LogoSwitch to English

अलवर

रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष: चले लाठी-डंडे, तीन घायल 

अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के करीरिया गांव में मंगलवार रात रास्ते से निकलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों व टांचियों से हमला कर दिया गया।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 22, 2025

घायल (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के करीरिया गांव में मंगलवार रात रास्ते से निकलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों व टांचियों से हमला कर दिया गया। इस झगड़े में एक पक्ष के तीन लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

एक बार शांत हुआ मामला 

जानकारी के अनुसार राजेंद्र और राजेश बाइक से पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सरकारी स्कूल के सामने गांव के दो युवकों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज कर दी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया और सभी अपने घर लौट गए।

दोबारा शुरू हुआ विवाद 

परिजनों के अनुसार कुछ देर बाद आरोपियों में शामिल उदय सिंह, वीरेंद्र सिंह, अंगद सिंह और सौरभ सिंह अपने परिवारजनों के साथ राजेंद्र के घर पहुंचे और लाठी-डंडों व टांचियों से हमला कर दिया। इसमें जसवंत सिंह उर्फ कल्लू (45) के सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसका सिर फट गया। वहीं डालू सिंह (80) के पैर और राजेंद्र के हाथ व जांघ में चोटें आईं।


घायलों को पहले लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जसवंत सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एएसआई शहजाद खान ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटना को लेकर दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है।

Published on:

22 Oct 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष: चले लाठी-डंडे, तीन घायल 

अलवर

राजस्थान न्यूज़

