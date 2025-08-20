Patrika LogoSwitch to English

नीला ड्रम हत्या केस: लक्ष्मी के साथ अवैध रिश्ते से पहले पुलिसकर्मी की बहू को शिकार बनाया था जितेंद्र

Blue Drum Murder Case: नीले ड्रम में लाश मिलने के बाद कथित प्रेमी जितेंद्र की अब काली करतूतें सामने आ रही हैं। लक्ष्मी से पहले वह एक पुलिसकर्मी की बहू को भी शिकार बना चुका था। 12 साल पहले उसकी पत्नी की संदिग्ध मौत हुई थी।

अलवर

Kamal Mishra

Aug 20, 2025

blue drum murder case
गिरफ्तार आरोपी (फोटो सोर्स-पत्रिका)

Blue Drum Murder Case:अलवर। खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे में हंसराज कश्यप की हत्या का मामला किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। 35 वर्षीय हंसराज की लाश एक नीले प्लास्टिक ड्रम में बंद मिली और इसी के साथ छल, कपट और विश्वासघात से भरा एक पूरा पुलिंदा सामने आया है। इस वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि जितेंद्र एक नहीं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है।

इस खौफनाक कहानी का मुख्य किरदार आदरा नगर निवासी 36 वर्षीय जितेंद्र कुमार है। यह एक ऐसा शख्स है, जिसके जानने वाले पहले उसकी आलीशान और लग्जरी जिंदगी देखकर प्रभावित होते थे। लेकिन अब उसकी हकीकत जानने के बाद कांप रहे हैं। सभी उससे दूरी बना रहे हैं और घृणा की नजर से देख रहे हैं। हत्या का आरोप जितेंद्र और हंसराज की पत्नी लक्ष्मी देवी (31) पर है। मोहल्ले में दोनों के अफेयर की चर्चा आम थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये रिश्ता एक खौफनाक मर्डर में बदल जाएगा।

संदूक में बच्ची का शव : पत्नी गई पीहर तो मामा ने मासूम के साथ किया बलात्कार… रोंगटे खड़े करने वाले हैं पुलिस के खुलासे
हनुमानगढ़
hanumangarh girl Case

12 साल पहले पत्नी की मौत के बाद…

सबसे अहम बात ये है कि जितेंद्र की जिंदगी का यह पहला विवाद नहीं है। उसके अतीत की परतें जब उखड़नी शुरू हुईं, तो और भी डरावनी सच्चाइयां सामने आईं। पड़ोसियों और पूर्व पुलिसकर्मी भागीरथ गौर के अनुसार, जितेंद्र की पहली पत्नी शशि शर्मा की 12 साल पहले 'संदिग्ध हालात में मौत' हो गई थी। उस समय सामने आया कि पत्नी की मौत बिजली का करंट लगने से हुई, लेकिन गौर का दावा है कि शशि के शरीर पर यातना के निशान थे। पैसों की कमी और दबाव के चलते मौत को दुर्घटना मान लिया गया।

महिलाओं को फंसाता गया जितेंद्र

पत्नी की मौत के बाद से ही जितेंद्र के विनाश का सिलसिला शुरू होता है। पूर्व पुलिसकर्मी गौर ने बताया कि आरोपी जितेंद्र अपनी लग्जरी लाइफ का छलावा किया, जिससे उसकी बहू तक उसके मोहजाल में फंस गई। पुलिसकर्मी ने बताया कि उसकी बहू अपने पति को छोड़कर जितेंद्र के साथ लिव-इन में रहना शुरू कर दी और अंत में ये रिश्ता भी बर्बादी में तब्दील हो गया।

कईयों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है जितेंद्र

दूसरी तरफ जितेंद्र की मां मिथलेश शर्मा भी अब अपने बेटे के कुकर्मों की शर्म लेकर अकेली रह गई हैं। उनका कहना है कि जितेंद्र का 14 वर्षीय बेटा भी अब समाज में अपने पिता की बदनामी का बोझ ढो रहा है। वहीं पुलिसकर्मी भागीरथ गौर का कहना है कि 'जितेंद्र ने सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियां खत्म की हैं।'

अवैध संबंधों का खूनी खेल

पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है और मामले का खुलासा हो रहा है। पूरा कस्बा इस 'अवैध संबंधों के खूनी खेल' को स्तब्ध होकर देख रहा है। यह पूरी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। वहीं इस मामले में मृतक जितेंद्र के बेटे ने भी बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि हत्या वाली रात को क्या-क्या हुआ था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

ये भी पढ़ें

नीला ड्रम कांड में 8 साल के बेटे का बड़ा खुलासा: अंकल ने मुंह दबाया..मम्मी ने पकड़े पांव, मारने के बाद बैठे रहे
अलवर
neela drum

Published on:

20 Aug 2025 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नीला ड्रम हत्या केस: लक्ष्मी के साथ अवैध रिश्ते से पहले पुलिसकर्मी की बहू को शिकार बनाया था जितेंद्र

