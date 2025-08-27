अलवर की बीटेक की छात्रा का गुरुग्राम के एक हॉस्टल में मिला शव, जन्मदिन की पार्टी से आने के बाद नहीं खोला गेट

राजस्थान के अलवर जिले की बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा मंगलवार सुबह गुरुग्राम के बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय के छात्रावास के कमरे में मृत मिली। बताया जा रहा है कि भूमिका गुप्ता (19) सोमवार रात हॉस्टल में आयोजित जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चली गई थी। उसकी रूममेट रात करीब डेढ़ बजे लौटी और बार-बार दरवाजा खटखटाया तो उसने गेट नहीं खोला। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।
पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। लेकिन छात्रा के परिवार ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और अभी रिपोर्ट आनी बाकी है।
पुलिस का कहना है कि जब भूमिका ने कुछ देर तक दरवाजा नहीं खोला, तो रूममेट ने हॉस्टल के वार्डन को सूचना दी। जिन्होंने सुरक्षा गार्ड और एक बढ़ई को बुलाया। बढ़ई ने दरवाजा तोड़ा और 19 साल की भूमिका का शव बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।
इस मामले में वार्डन का कहना है कि उन्होंने भूमिका की मां को फोन किया और पुलिस को सूचित किया। भूमिका की मां बीना गुप्ता जो राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि बेटी से आखिरी बार रविवार को बात की थी। उसके आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था। वह एक अच्छी छात्रा थी और खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वहीं, कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और हम स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।