अलवर की बीटेक की छात्रा का गुरुग्राम के एक हॉस्टल में मिला शव, जन्मदिन की पार्टी से आने के बाद नहीं खोला गेट

इस मामले में वार्डन का कहना है कि उन्होंने भूमिका की मां को फोन किया और पुलिस को सूचित किया। भूमिका की मां बीना गुप्ता जो राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि बेटी से आखिरी बार रविवार को बात की थी। उसके आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था। वह एक अच्छी छात्रा थी और खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वहीं, कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और हम स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।