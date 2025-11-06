रूस में 19 दिन से लापता अलवर के MBBS छात्र का मिला शव, परिवार में पसरा मातम

रूस में 19 दिन से लापता चल रहे अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव निवासी एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का शव मिला है। जानकारी के अनुसार अजीत का शव रूस के व्हाइट रिवर से सटे एक बांध में मिला है। गुरुवार को रूस से परिजनों को यह दुखद सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अजीत की वतन वापसी डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि शव के रूप में होगी।