Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

रूस में 19 दिन से लापता अलवर के MBBS छात्र का मिला शव, परिवार में पसरा मातम

रूस में 19 दिन से लापता चल रहे अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव निवासी एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का शव मिला है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 06, 2025

अजीत चौधरी (फाइल फोटो)

रूस में 19 दिन से लापता चल रहे अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव निवासी एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का शव मिला है। जानकारी के अनुसार अजीत का शव रूस के व्हाइट रिवर से सटे एक बांध में मिला है। गुरुवार को रूस से परिजनों को यह दुखद सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अजीत की वतन वापसी डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि शव के रूप में होगी।

जमीन बेचकर भेजा था पढ़ने

परिवार को अजीत की सुरक्षित वापसी की उम्मीद थी, लेकिन अब उसके शव मिलने की पुष्टि के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। अजीत के पिता रूप सिंह चौधरी किसान हैं। परिवार के पास करीब 20 बीघा जमीन है, जिसमें से 3 बीघा जमीन बेचकर बेटे को डॉक्टर बनाने के सपने के साथ रूस पढ़ने भेजा था। गांव में यह खबर पहुंचते ही लोग रूप सिंह चौधरी के घर पर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।

नदी किनारे मिले थे कपडे

परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। अजीत चौधरी (पुत्र रूप सिंह चौधरी) रूस के ऊफा शहर स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और तीसरे वर्ष का छात्र था। वह 20 अक्टूबर से लापता था। उसी दिन नदी किनारे उसके कपड़े मिले थे, जिसके बाद से वहां की पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 05:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / रूस में 19 दिन से लापता अलवर के MBBS छात्र का मिला शव, परिवार में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कंडक्टर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न, करीब 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

अलवर

बानसूर में हादसा: मकान का पटाव गिरने से युवक की मौत, बुजुर्ग मां का इकलौता सहारा था

अलवर

प्याज मंडी में प्याज की जबरदस्त आवक हुई, देखें वीडियो 

अलवर

ओवरटेक की होड़ में रोडवेज और लोक परिवहन बस सड़क से नीचे उतरी, बाल-बाल बचे यात्री, देखें वीडियो 

अलवर

राजगढ़ में रेलवे ट्रेक पर मिला अधेड़ का शव, नहीं हुई शिनाख्त 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.