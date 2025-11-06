रूस में 19 दिन से लापता अलवर के MBBS छात्र का मिला शव, परिवार में पसरा मातम

अजीत चौधरी (फाइल फोटो)
रूस में 19 दिन से लापता चल रहे अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव निवासी एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का शव मिला है। जानकारी के अनुसार अजीत का शव रूस के व्हाइट रिवर से सटे एक बांध में मिला है। गुरुवार को रूस से परिजनों को यह दुखद सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अजीत की वतन वापसी डॉक्टर बनकर नहीं, बल्कि शव के रूप में होगी।
परिवार को अजीत की सुरक्षित वापसी की उम्मीद थी, लेकिन अब उसके शव मिलने की पुष्टि के बाद गांव में भी शोक का माहौल है। अजीत के पिता रूप सिंह चौधरी किसान हैं। परिवार के पास करीब 20 बीघा जमीन है, जिसमें से 3 बीघा जमीन बेचकर बेटे को डॉक्टर बनाने के सपने के साथ रूस पढ़ने भेजा था। गांव में यह खबर पहुंचते ही लोग रूप सिंह चौधरी के घर पर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं।
परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। अजीत चौधरी (पुत्र रूप सिंह चौधरी) रूस के ऊफा शहर स्थित बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और तीसरे वर्ष का छात्र था। वह 20 अक्टूबर से लापता था। उसी दिन नदी किनारे उसके कपड़े मिले थे, जिसके बाद से वहां की पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे।
