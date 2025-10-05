Alwar: सरिस्का में बाघ संरक्षण योजना-2034 पर लगा ब्रेक, जानें क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले सेंचुरी के पुनर्निधारण के भी आदेश सरकार को दे दिए। ऐसे में अब सरकार सेंचुरी पुनर्निधारण पर काम करेगी। सरिस्का ने एक साल पहले लक्ष्य रखा था कि बाघों का कुनबा अगले 10 साल में बढ़कर 100 तक पहुंचे। उस अनुसार तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब सेंचुरी निर्धारण के बाद काम होगा।