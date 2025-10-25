Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

दिल्ली में बीएस-4 कॉमर्शियल वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिली

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने एक नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा समस्त वाणिज्यिक भार वाहनों (एलजीवी, एमजीवी, एचजीवी) का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। मगर अब बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 25, 2025

representative picture

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने एक नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा समस्त वाणिज्यिक भार वाहनों (एलजीवी, एमजीवी, एचजीवी) का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। मगर अब बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई है।

नए आदेश के अनुसार बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहन (एलजीवी, एमजीवी, एचजीवी) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 31 अक्टूबर, 2026 तक सीमित समय के लिए प्रवेश की अनुमति रहेगी।

इसके अलावा 30 नवंबर, 2022 को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार डीजल संचालित ऑटो रिक्शा को 31 दिसंबर, 2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), जिसमें अलवर जिला भी शामिल है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

सभी डीजल संचालित ऑटो रिक्शा मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे एनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने के लिए एनओसी प्राप्त करें और वाहन को निर्धारित समय सीमा से पहले बाहर ले जाएं।

एआरटीओ ने ली बैठक

एआरटीओ ललित कुमार गुप्ता ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक कर सभी संबंधित नियमों की पालना करने और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को समझाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि एक नवंबर, 2025 से बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक मानकों के अनुसार वाणिज्यिक भार माल वाहनों का संचालन सुनिश्चित करें। डीजल संचालित ऑटो रिक्शा के स्वामियों को 31 दिसंबर, 2026 से पहले उनके वाहनों को एनसीआर क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए एनओसीप्राप्त करना अनिवार्य होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल्ली में बीएस-4 कॉमर्शियल वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिली

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निजी स्कूलों में RTE के एडमिशन वाले स्टूडेंट्स का 5 नवम्बर तक होगा भौतिक सत्यापन, टीम गठित  

अलवर

अलवर जिला परिषद भर्ती में फिर उजागर हुई गड़बड़ियां, 22 नए मामलों की शिकायत कलेक्टर व एसीबी को भेजी

अलवर

महिला ने कॉल कर डॉक्टर को घर बुलाया, फिर शुरू हुआ गंदा खेल, पुलिस ने किया पर्दाफाश

अलवर

गुलाबी सर्दी शुरू होते ही ग्रामीण अंचल में बनाने लगे बाजरे की रोटियां, स्वाद व गुणों का खजाना

अलवर

भीषण आग से दो परिवारों का आशियाना उजड़े व बाइक खाक हुई

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.