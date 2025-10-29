राजस्थान में यहां प्याज की बंपर पैदावार, फिर गुस्साए किसानों ने ट्रॉलियों में भरकर नदी में फेंका, वजह चौंका देगी

अलवर। जिले के चंदपुरा-पुनखर गांव के बीच बहने वाली सूखी नदी में जगह-जगह प्याज के ढेर देख लोग चौंक गए। बाद में पता चला कि कुछ किसानों ने चार ट्रॉलियों में भरा प्याज इस नदी में फेंक दिया। कारण- किसानों की लाचारी। किसानों ने एक बीघा में 50 हजार रुपए खर्च कर प्याज की पैदावार की, लेकिन मंडी में उन्हें यह प्याज थोक में 5 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रतिकिलो के भाव में बेचना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि प्याज की पैदावार में खाद-बीज, सिंचाई, मजदूरी और परिवहन का खर्चा जोड़ दें तो लागत भी नहीं निकल रही। जिले के किसान समर्थन मूल्य प्याज की खरीद की मांग कर रहे हैं।