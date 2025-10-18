धनतेरस पर गाड़ियों की खरीद में दिखा उत्साह, शोरूमों पर उमड़ी भीड़

धनतेरस के शुभ अवसर पर शनिवार को शहर में गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से ही टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर शोरूमों पर पहुंचकर नई गाड़ियों की बुकिंग और डिलीवरी लेने में जुटे रहे। शुभ मुहूर्त पर वाहन खरीदने को लोग शुभ माना जाता है, इसी वजह से शोरूमों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही।
कई शोरूम संचालकों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। लोग विशेष रूप से ऑफर और डिस्काउंट का लाभ उठाने पहुंचे। त्योहार के मौके पर शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए। धनतेरस पर गाड़ियों की बिक्री ने बाजार में रौनक बढ़ा दी है। इस बार जीएसटी दरों में कटौती ने भी ग्राहकों को आकर्षित किया है।
