खड़े ट्रक से कार टकराई, एक ही परिवार के चार जने घायल, दो हायर सेन्टर रेफर

चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार कार सवार इंदिरापुरम 1012 सी जनता फ्लैट दिल्ली निवासी मनोज कुमार का परिवार किसी विशेष प्रयोजन में जयपुर जा रहे थे। रास्ते में सुपर एक्सप्रेस-वे के रेस्ट एरिया जोन में सड़क पर खड़े ट्रक से कार टकराकर चकनाचूर हो गई। जिससे कार में सवार 37 वर्षीय मुस्कान पत्नी मनोज कुमार, 17 वर्षीय आर्यन पुत्र मनोज कुमार, 5 वर्षीय आर्ची पुत्री मनोज कुमार व 40 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र सत्नारायण घायल हो गए। सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। मुस्कान व आर्यन की गंभीर हालत के चलते हायर सेन्टर रेफर किया गया।खाना खाने जा रहे थे होटल पर