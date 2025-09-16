Patrika LogoSwitch to English

अलवर

खड़े ट्रक से कार टकराई, एक ही परिवार के चार जने घायल, दो हायर सेन्टर रेफर

दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, पिनान रेस्ट एरिया के सामने हुआ हादसा

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 16, 2025

पिनान. दिल्ली से जयपुर जा रही कार सुपर एक्सप्रेस-वे पर पिनान रेस्ट एरिया के सामने खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के चार जने घायल हो गए। इनमें से दो को हायर सेंटर रेफर किया है।

चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार कार सवार इंदिरापुरम 1012 सी जनता फ्लैट दिल्ली निवासी मनोज कुमार का परिवार किसी विशेष प्रयोजन में जयपुर जा रहे थे। रास्ते में सुपर एक्सप्रेस-वे के रेस्ट एरिया जोन में सड़क पर खड़े ट्रक से कार टकराकर चकनाचूर हो गई। जिससे कार में सवार 37 वर्षीय मुस्कान पत्नी मनोज कुमार, 17 वर्षीय आर्यन पुत्र मनोज कुमार, 5 वर्षीय आर्ची पुत्री मनोज कुमार व 40 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र सत्नारायण घायल हो गए। सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। मुस्कान व आर्यन की गंभीर हालत के चलते हायर सेन्टर रेफर किया गया।खाना खाने जा रहे थे होटल पर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब कार सवार पिनान रेस्ट एरिया में खाना खाने के लिए होटल पर जा रहे थे। तेज धमाके की आवाज सुनकर रेस्ट एरिया के होटल कर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। एनएचएआई 1033 हेल्पलाइन को सूचना देने पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को पिनान आदर्श सीएचसी पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क पर बेतरतीब ट्रकों के खड़े रहने से ज्यादातर हादसे के कारण बन रहे हैं, जबकि रेस्ट एरिया जोन में ट्रकों की पार्किंग बनी हुई है।

Published on:

16 Sept 2025 12:59 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / खड़े ट्रक से कार टकराई, एक ही परिवार के चार जने घायल, दो हायर सेन्टर रेफर

