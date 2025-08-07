सरिस्का CTH के नए ड्राफ्ट मामले की CBI जांच हो, यहां की खानों को अडानी को देने की मंशा- जितेंद्र सिंह

पूर्व मंत्री ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीटीएच का ड्राफ्ट बिना वैज्ञानिक आधार के बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि तीन ही दिन में यह प्रस्ताव राज्य वन्यजीव बोर्ड से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तक पहुंचा गया, जबकि बैठकों के मिनट्स तैयार करने में ही कई दिन लग जाते हैं। यहां तक की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में भी किसी आदमी को 4 से 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन भाजपा ने तो ड्राफ्ट तीन दिन में ही ऊपर तक पहुंचा दिया।



इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। इसी से सरकार की मंशा का पर्दाफाश हो गया। कहा कि सरिस्का में माफिया काम कर रहा है। इसमें पूरी तरह घोटाला हुआ है। इसकी कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है।