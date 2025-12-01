CTET 2026 के आवेदन शुरू, बिना नेगेटिव मार्किंग के होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल्स

फोटो: पत्रिका
CTET Feb2026 Online Apply Date: शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए नया अवसर आ गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीटीईटी-फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।
इच्छुक अभ्यर्थी 18 दिसंबर 2025 तक सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बार की सीटीईटी परीक्षा 8 फरवरी 2026 को देशभर के 136 शहरों में स्थित 236 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
यह परीक्षा 20 भारतीय भाषाओ में होगी, जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी भी बिना किसी कठिनाई के इसमें शामिल हो सकेंगे। इस परीक्षा को पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति ,आर्मी पब्लिक स्कूल और अन्य सरकारी सहकारी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं।
पेपर-1 : कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पदों के लिए
पेपर-2 : कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए
पेपर-1 या पेपर-2 के लिए 1000 रुपए
दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपए
या पेपर-2 के लिए 500 रुपए
दोनों पेपरों के लिए 600 रुपए
इस बार की परीक्षा में एनसीईआरटी आधारित समझ और पेडागॉजी पर खास ध्यान दिया जाएगा। दोनों पेपरों में 150 प्रश्न होंगे, और सबसे बड़ी राहत यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यह अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है।
-मोहर सिंह सलावद, शिक्षाविद् और सीटीईटी एक्सपर्ट के अनुसार
