Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

CTET 2026 के आवेदन शुरू, बिना नेगेटिव मार्किंग के होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल्स

Education News: सीटीईटी 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार की परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Dec 01, 2025

CTET

फोटो: पत्रिका

CTET Feb2026 Online Apply Date: शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए नया अवसर आ गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सीटीईटी-फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।

इच्छुक अभ्यर्थी 18 दिसंबर 2025 तक सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बार की सीटीईटी परीक्षा 8 फरवरी 2026 को देशभर के 136 शहरों में स्थित 236 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

यह परीक्षा 20 भारतीय भाषाओ में होगी, जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी भी बिना किसी कठिनाई के इसमें शामिल हो सकेंगे। इस परीक्षा को पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति ,आर्मी पब्लिक स्कूल और अन्य सरकारी सहकारी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं।

सीटीईटी 2026 में दो पेपर होंगे

पेपर-1 : कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पदों के लिए

पेपर-2 : कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार है सामान्य और ओबीसी वर्ग

पेपर-1 या पेपर-2 के लिए 1000 रुपए

दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपए

एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग

या पेपर-2 के लिए 500 रुपए

दोनों पेपरों के लिए 600 रुपए

इस बार की परीक्षा में एनसीईआरटी आधारित समझ और पेडागॉजी पर खास ध्यान दिया जाएगा। दोनों पेपरों में 150 प्रश्न होंगे, और सबसे बड़ी राहत यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यह अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है।

-मोहर सिंह सलावद, शिक्षाविद् और सीटीईटी एक्सपर्ट के अनुसार

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, खर्च होंगे 10 हजार करोड़ रुपए, प्रारंभिक सर्वे शुरू
पाली
Inland Port In Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 08:09 am

Published on:

01 Dec 2025 07:46 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / CTET 2026 के आवेदन शुरू, बिना नेगेटिव मार्किंग के होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Rivers : राजस्थान की ये 3 नदियां होंगी पुनर्जीवित, डीपीआर के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर

Rajasthan These 3 rivers Ruparel Sabi Banganga will be revived Rs 30 crore approved for DPR
अलवर

Rajasthan: सरिस्का टाइगर सफारी में पारिवारिक रिश्तों की दिलचस्प कहानी; एक टेरेटरी में दूर के नाते वाले दो बाघ आमने-सामने

अलवर

Alwar: आ गई बड़ी खुशखबरी, अब हर 10 मिनट में मिलेगी ‘ई-बस’, सिर्फ इतने रुपए होगा किराया

e-bus
अलवर

पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन 

अलवर

अलवर में सड़क हादसे से भड़का विवाद, जिला अस्पताल में मारपीट तक पहुंचा मामला

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.