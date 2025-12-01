CTET 2026 के आवेदन शुरू, बिना नेगेटिव मार्किंग के होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल्स

यह परीक्षा 20 भारतीय भाषाओ में होगी, जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी भी बिना किसी कठिनाई के इसमें शामिल हो सकेंगे। इस परीक्षा को पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति ,आर्मी पब्लिक स्कूल और अन्य सरकारी सहकारी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं।