बहरोड़ का मुख्य बाजार चांदनी चौक है ख़ास, देखें यहां 



इस बाजार में सामान की विस्तृत रेंज मिलती है। त्योहारों और शादियों के सीजन में इस बाजार में काफी भीड़-भाड़ रहती है, क्योंकि लोग थोक की खरीदारी के लिए यहां आते हैं। यह ग्राहकों के विश्वास का बाजार है, जहां उन्हें अपनी जेब के मुताबिक हर चीज मिल जाती है। दुकानदार भी ग्राहकों के साथ परिवार के सदस्य की तरह पेश आते हैं। मान-सम्मान के लिए छूट भी देते हैं उधार भी चलती है। ग्राहकों और दुकानदारों के बीच कई बरसों पुराना रिश्ता है। कई लोग तो ऐसे हैं, जो दशकों से एक ही दुकान से खरीदारी करते आ रहे हैं।