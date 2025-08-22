मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अलवर में विकास कार्यों की समीक्षा की, महिलाओं के स्वावलंबन कार्यों की सराहना

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत शुक्रवार दोपहर मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। गुरुवार रात अलवर पहुंचने के बाद वे सिलीसेढ़ स्थित एक होटल में ठहरे थे। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव सुबह पांडूपोल हनुमान मंदिर में दर्शन करने भी गए।