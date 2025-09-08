सरकारी स्कूलों में बच्चों का खाना बर्बाद, शिक्षा विभाग की लापरवाही से मचा हड़कंप

उल्लेखनीय है कि 7 सितंबर के अंक में अलवर पत्रिका ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने गत 29 जुलाई, 31 जुलाई और 25 अगस्त का स्कूलों में अवकाश घोषित किया था। स्कूलों में अवकाश की सूचना सीएसआर फंड के तहत मिड-डे मील का भोजन तैयार करने वाले हैवेल्स कंपनी के क्यूआरजी फाउंडेशन को नहीं दी गई।



सूचना देने का जिम्मा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का था। इनकी लापरवाही के कारण जो खाना गरीब बच्चों तक पहुंचना था, उसे डंपिंग यार्ड में फेंक दिया गया। यह फाउंडेशन प्रतिदिन 54 हजार 246 बच्चों के लिए खाना अलवर में तैयार करता है और अलवर, रामगढ़, उमरैण, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, गोविन्दगढ़ और किशनगढ़बास ब्लॉक के कुल 461 सरकारी स्कूलों में 30 अलग-अलग वाहनों से भिजवाता है।