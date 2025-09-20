Rajasthan: लिपिक भर्ती में चौंकाने वाला खुलासा, आदेश जारी होने से पहले ही 11 लिपिकों ने कर ली ड्यूटी ज्वॉइन

पंचायती राज विभाग के एक रिटायर्ड लेखाधिकारी ने बताया कि नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले ड्यूटी ज्वॉइन करना अवैध है। ज्वॉइन करवाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कार्मिकों से वित्तीय परिलाभों की ब्याज सहित वसूली होनी चाहिए और एसीपी का भी पुन: निर्धारण होना चाहिए। हालांकि एक लिपिक नेहा बाई गुप्ता के संबंध में बीडीओ ने आदेश जारी करते हुए वसूली और एसीपी के पुन: निर्धारण के आदेश जारी किए हैं।