कलक्टर ने ली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने मिशन आकाश और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की कार्यवाही की जानकारी ली। कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।