कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने शिक्षा योजनाओं की समीक्षा की, ई-पत्रिका का किया विमोचन

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को जिला निष्पादन समिति की बैठक लेकर शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने प्रोजेक्ट ई-विद्या, बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्ययोजना और मिड-डे मील योजना की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में सुधार लाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाए और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. शुक्ला ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालूताना, थानागाजी की ओर से तैयार की गई ई-पत्रिका का भी विमोचन किया। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में यह एक उपयोगी कदम है। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे।