कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने शिक्षा योजनाओं की समीक्षा की, ई-पत्रिका का किया विमोचन

बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. शुक्ला ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालूताना, थानागाजी की ओर से तैयार की गई ई-पत्रिका का भी विमोचन किया। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में यह एक उपयोगी कदम है। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे।