Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, भीषण हादसे में एक की मौत, 15 लोग घायल

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रैणी थाना क्षेत्र के डेरा में चैनल नंबर 140 पर डबल डेकर बस ट्रेलर और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस जोधपुर से दिल्ली जा रही थी।