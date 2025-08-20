Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, भीषण हादसे में एक की मौत, 15 लोग घायल

Alwar Road Accident: राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला।

अलवर

Anil Prajapat

Aug 20, 2025

accident
Play video
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रैणी थाना क्षेत्र के डेरा में चैनल नंबर 140 पर डबल डेकर बस ट्रेलर और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस जोधपुर से दिल्ली जा रही थी।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर चैनल नंबर 140 के पास हादसा बुधवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। जोधपुर से दिल्ली तेज रफ्तार में जा रही डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बस सवार करीब 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस व रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायलों को अलवर रेफर किया गया है।

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और अचानक आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया।मृतक की शिनाख्त की जा रही है। नाम स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

Published on:

20 Aug 2025 09:42 am

Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, भीषण हादसे में एक की मौत, 15 लोग घायल

