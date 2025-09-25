खैरथल जिला मुख्यालय आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन

खैरथल जिला मुख्यालय के नाम परिवर्तन और इसे अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की आशंका के विरोध में खैरथल में पिछले 49 दिनों से चल रहा धरना-प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। गुरुवार को अलवर जिला कांग्रेस कमेटी भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर आई।
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी सदस्यों ने धरना स्थल पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया और उन्हें कांग्रेस का पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई कि खैरथल को जिला मुख्यालय बनाए रखने के निर्णय पर किसी भी प्रकार से बदलाव न किया जाए और स्थानीय जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए। गौरतलब है कि खैरथल जिला मुख्यालय पर पिछले डेढ़ महीने से अधिक समय से विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों की ओर से लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।