खैरथल जिला मुख्यालय आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन

ज्ञापन में मांग की गई कि खैरथल को जिला मुख्यालय बनाए रखने के निर्णय पर किसी भी प्रकार से बदलाव न किया जाए और स्थानीय जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाए। गौरतलब है कि खैरथल जिला मुख्यालय पर पिछले डेढ़ महीने से अधिक समय से विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों की ओर से लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।