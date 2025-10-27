पार्षदों का अनोखा विरोध, प्याज की माला पहनकर जताई किसानों की पीड़ा

पार्षदों के इस अनोखे विरोध ने जिला परिषद में माहौल हल्का-फुल्का बना दिया, लेकिन मुद्दा गंभीर रहा कि किसानों को प्याज के दाम का न्याय कब मिलेगा? हालांकि, बैठक में अपेक्षित पार्षदों की उपस्थिति नहीं होने से कोरम पूरा नहीं हो सका। इस कारण जिला परिषद की बैठक स्थगित करनी पड़ी। अब यह बैठक 7 नवंबर को पुनः आयोजित की जाएगी।