पार्षदों का अनोखा विरोध, प्याज की माला पहनकर जताई किसानों की पीड़ा

इस अंदाज में पहुंचे पार्षद (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में सोमवार को अनोखा नजारा देखने को मिला। बैठक में कुछ पार्षद प्याज की माला पहनकर पहुंचे। इन पार्षदों ने प्याज के गिरते दामों पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, नहीं तो उनकी मेहनत बेकार हो रही है।
बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने अपने गले में प्याज की माला डाली हुई थी, जबकि कुछ ने कटोरा लेकर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर के सामने यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि उन्हें विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी जा रही। उन्होंने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में बढ़ोतरी की जाए।
पार्षदों के इस अनोखे विरोध ने जिला परिषद में माहौल हल्का-फुल्का बना दिया, लेकिन मुद्दा गंभीर रहा कि किसानों को प्याज के दाम का न्याय कब मिलेगा? हालांकि, बैठक में अपेक्षित पार्षदों की उपस्थिति नहीं होने से कोरम पूरा नहीं हो सका। इस कारण जिला परिषद की बैठक स्थगित करनी पड़ी। अब यह बैठक 7 नवंबर को पुनः आयोजित की जाएगी।
