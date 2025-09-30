नवरात्र अष्टमी पर कालका माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

बानसूर में अष्टमी पर्व को लेकर सुबह से ही मंदिर परिसर में मेला-सा दृश्य नजर आया। नवरात्रों की अष्टमी पर मंगलवार को कस्बे के ऐतिहासिक कालका माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्त हाथों में नारियल, चुनरी और प्रसाद लेकर माता के दरबार में पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। less than 1 minute read