बेटियों ने रचा इतिहास, अलवर में भी जश्न का माहौल 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत की महिला टीम ने क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया।
अलवर में भी बच्चों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई और जश्न मनाया। सभी ने भारतीय महिला टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। यह जीत देश की बेटियों की मेहनत, हौसले और संघर्ष का परिणाम बताई जा रही है।
फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों ने दमदार पारियां खेलीं और गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी कर विपक्षी टीम को दबाव में रखा। जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल देखने को मिला। जगह-जगह लोगों ने मिठाइयां बांटी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग