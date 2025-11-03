बेटियों ने रचा इतिहास, अलवर में भी जश्न का माहौल 



फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों ने दमदार पारियां खेलीं और गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी कर विपक्षी टीम को दबाव में रखा। जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल देखने को मिला। जगह-जगह लोगों ने मिठाइयां बांटी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए।