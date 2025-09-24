रैणी राजकीय महाविद्यालय भवन को हैंडओवर करने में हो रही देरी

रैणी. राजकीय महाविद्यालय रैणी का नया भवन अब तक तैयार नहीं हो पाने से कॉलेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भवन का शिलान्यास अक्टूबर 2022 में किया गया था और निर्माण अवधि पूरी हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसके बावजूद कार्य अधूरा ही है।
वर्तमान में रैणी का राजकीय महाविद्यालय पांच कमरों में संचालित है, जिसमें विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साढ़े तीन करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन को विभाग अभी तक पूरा नहीं करवा पाया है। विभाग की लेटलतीफी छात्र-छात्राओं के भविष्य पर भारी पड़ रही है।
भवन निर्माण में हो रही इस देरी के कारण कक्षाओं के संचालन में बाधा आ रही है और विद्यार्थियों को अस्थायी व्यवस्थाओं में पढ़ाई करनी पड़ रही है। छात्रों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके।
यह कार्य अधूरा
नवनिर्मित भवन में अभी विद्युत, टाइल्स, प्लास्टर, खिड़की सहित अन्य काम अधूरे है। रामस्वरूप मीणा, कुलदीप शर्मा, बलराम मीणा सहित अन्य लोगों ने भी चिंता जताते हुए कहा कि अगर समय पर कार्य नहीं हुआ तो आने वाले सत्र में और अधिक कठिनाई उत्पन्न होंगी।
एक महीने में हैंडओवर कर दिया जाएगामैं अभी ट्रांसफर होकर आया हूं। प्रोजेक्ट पुराना है। पूरी जानकारी लेकर संबंधित फर्म को जल्द कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। एक महीने में हैंडओवर कर दिया जाएगा।
पंकज सैनी, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।