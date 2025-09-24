रैणी राजकीय महाविद्यालय भवन को हैंडओवर करने में हो रही देरी

रैणी. राजकीय महाविद्यालय रैणी का नया भवन अब तक तैयार नहीं हो पाने से कॉलेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भवन का शिलान्यास अक्टूबर 2022 में किया गया था और निर्माण अवधि पूरी हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसके बावजूद कार्य अधूरा ही है।