दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर हादसा, कार दुर्घटना में युवक की मौत, चार घायल; खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे

दोपहर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर चैनल नंबर 97/150 जयसिंहपुरा के समीप कार चालक को नींद की झपकी लग गई और कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे के कलवट बॉक्स में जा गिरी। हादसे में कार में सवार पांचों लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। एनएचएआइ की एम्बुलेंस से सभी घायलों को बड़ौदामेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने रविंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया। शेष चारों घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।