अलवर

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर हादसा, कार दुर्घटना में युवक की मौत, चार घायल; खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रविवार को कार दुर्घटना में फरीदाबाद के एक युवक की मौत तथा चार जने घायल हो गए।

अलवर

image

kamlesh sharma

Jan 18, 2026

Delhi Mumbai Expressway accident

दुर्घटनाग्रस्त कार: फोटो पत्रिका

अलवर। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रविवार को कार दुर्घटना में फरीदाबाद के एक युवक की मौत तथा चार जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद निवासी सुबे सिंह (45) पुत्र हरिचन्द, बिट्टू कुमार (32) पुत्र कामेश्वर दास, मनोज कुमार (40) पुत्र रामगिरी, राजेन्द्र (40) पुत्र रामाधार व रविंद्र कुमार (40) पुत्र कृपाल सिंह खाटूश्यामजी के दर्शन कर कार से फरीदाबाद लौट रहे थे।

कार चालक को लगी नींद की झपकी

दोपहर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर चैनल नंबर 97/150 जयसिंहपुरा के समीप कार चालक को नींद की झपकी लग गई और कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस-वे के कलवट बॉक्स में जा गिरी। हादसे में कार में सवार पांचों लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए। एनएचएआइ की एम्बुलेंस से सभी घायलों को बड़ौदामेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने रविंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया। शेष चारों घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

क्या होता है कलवट बॉक्स

एनएचएआइ से मिली जानकारी के अनुसार कलवट बॉक्स एक प्रकार का भूमिगत जल निकासी या पुलिया होता है, जो कंक्रीट से बना एक खोखला बॉक्स होता है, जिसका इस्तेमाल सड़कों या रेलवे लाइन के नीचे से पानी (नदियों, नालों, या वर्षा जल) को निकालने के लिए किया जाता है, ताकि पानी के बहाव से सड़क को नुकसान न हो।

Published on:

18 Jan 2026 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर हादसा, कार दुर्घटना में युवक की मौत, चार घायल; खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे

