दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव परिणाम: बहरोड़ के राहुल यादव NSUI से उपाध्यक्ष पद पर विजयी

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए, जिसमें NSUI के उपाध्यक्ष पद पर बहरोड़ के ग्राम दहमी निवासी राहुल यादव ने जीत दर्ज की।
गुरुवार को हुए चुनाव के परिणाम आज घोषित किए गए। राहुल यादव की इस जीत से उनके परिवार सहित पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दहमी गांव स्थित उनके घर पर जश्न का माहौल है और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की।
राहुल यादव के प्रशंसकों और समर्थकों ने उन्हें बधाई दी है। परिवार के लोगों ने भी इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताया। ग्रामीणों का कहना है कि राहुल यादव ने मेहनत और लगन से यह जीत हासिल की है, जिससे पूरे गांव का नाम रोशन हुआ है।
गौरतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव हमेशा से छात्र राजनीति के बड़े मंच माने जाते हैं, जहां से कई युवा नेता राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान बनाते रहे हैं। राहुल यादव की यह जीत NSUI के लिए भी काफी अहम है।