दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव परिणाम: बहरोड़ के राहुल यादव NSUI से उपाध्यक्ष पद पर विजयी

राहुल यादव के प्रशंसकों और समर्थकों ने उन्हें बधाई दी है। परिवार के लोगों ने भी इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताया। ग्रामीणों का कहना है कि राहुल यादव ने मेहनत और लगन से यह जीत हासिल की है, जिससे पूरे गांव का नाम रोशन हुआ है।