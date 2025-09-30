करणी माता मेले में श्रद्धालु पैदल ही जा रहे  दर्शन करने 

करणी माता मेले में इस बार श्रद्धालुओं को पैदल ही सफर तय करना पड़ रहा है। प्रशासन ने पूर्व आदेश के तहत वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है। दरअसल, बाला किला मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण सुरक्षा दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। 22 सितंबर से शुरू हुए इस मेले में रोजाना हजारों श्रद्धालु मां करणी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।