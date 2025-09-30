Patrika LogoSwitch to English

अलवर

करणी माता मेले में श्रद्धालु पैदल ही जा रहे  दर्शन करने 

करणी माता मेले में इस बार श्रद्धालुओं को पैदल ही सफर तय करना पड़ रहा है। प्रशासन ने पूर्व आदेश के तहत वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 30, 2025

करणी माता मेले में इस बार श्रद्धालुओं को पैदल ही सफर तय करना पड़ रहा है। प्रशासन ने पूर्व आदेश के तहत वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया है। दरअसल, बाला किला मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण सुरक्षा दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। 22 सितंबर से शुरू हुए इस मेले में रोजाना हजारों श्रद्धालु मां करणी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

लेकिन मार्ग की स्थिति खराब होने और हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है। श्रद्धालुओं को पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े कर पैदल ही मेले की ओर जाना पड़ रहा है। पैदल यात्रा के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीमें जगह-जगह तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।


मेले में आने वाले भक्तों के लिए पीने के पानी, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहनों पर रोक से उन्हें थोड़ी असुविधा जरूर हो रही है, लेकिन श्रद्धालु पैदल चलकर भी उत्साह के साथ दर्शन कर रहे हैं।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / करणी माता मेले में श्रद्धालु पैदल ही जा रहे  दर्शन करने 

