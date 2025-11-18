श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में झुकाया शीश, लगाया छप्पन भोग 

अलावड़ा कस्बे के शिव मंदिर रामलीला ग्राउंड में हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा मंडल एवं ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य श्याम वंदना महोत्सव एवं भजन संकीर्तन संध्या का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुजारी पंडित सुनील खेड़ापति ने श्याम बाबा की प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित कर की। मुख्य अतिथि भगवान सिंह सैनी मंडल अध्यक्ष रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में हीरालाल गुर्जर, अशोक सोनी, चिम्मनलाल व्याख्याता, इनायत खान, पंच आसम खान, शिवचरण सैनी, छोटे लाल सोनी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत माला, साफा, पटका एवं श्याम बाबा की प्रतिमा भेंट कर किया गया। मंच की अध्यक्षता सरपंच जुम्मा खान ने की।