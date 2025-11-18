श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में झुकाया शीश, लगाया छप्पन भोग 

अलावड़ा कस्बे के शिव मंदिर रामलीला ग्राउंड में हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा मंडल एवं ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य श्याम वंदना महोत्सव एवं भजन संकीर्तन संध्या का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुजारी पंडित सुनील खेड़ापति ने श्याम बाबा की प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्ज्वलित कर की। मुख्य अतिथि भगवान सिंह सैनी मंडल अध्यक्ष रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में हीरालाल गुर्जर, अशोक सोनी, चिम्मनलाल व्याख्याता, इनायत खान, पंच आसम खान, शिवचरण सैनी, छोटे लाल सोनी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत माला, साफा, पटका एवं श्याम बाबा की प्रतिमा भेंट कर किया गया। मंच की अध्यक्षता सरपंच जुम्मा खान ने की।
कार्यक्रम में सांई शक्ति ग्रुप द्वारा राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती, अघोरी तांडव, गोरिल्ला सहित आकर्षक एवं अलौकिक झांकियों की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भजन गायक रवि सोनी, भजन सम्राट विकास अग्रवाल (कानपुर) और नेहा शर्मा (अलवर) ने श्याम भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। “श्याम बाबा तेरी कृपा से…”, “बाबा श्याम तेरा दरबार है…” जैसे मधुर भजनों पर श्रद्धालु झूमने लगे और जयकारों से पंडाल गूंज उठा।
बाबा श्याम का भव्य दरबार फूलों, रोशनियों व सजावट से सुसज्जित किया गया, जिसमें खाटू धाम से लाए गए बाबा श्याम के शीश को विशेष रूप से विराजित किया गया। बाबूलाल एंड म्यूजिकल्स ग्रुप की सुरीली धुनों पर भक्त देर रात तक भक्ति रस में डूबे रहे। बाबा को छप्पन भोग, चूरमे का भोग अर्पित किया गया और भक्तों पर इत्र एवं पुष्प वर्षा की गई।
अंत में खाटू श्याम बाबा की महाआरती संपन्न हुई और सभी भक्तों को छप्पन भोग का महाप्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में प्रवीण सोनी, रमेश प्रजापत, संजय कालरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व श्रद्धालु मौजूद रहे।
