Digital Arrest : मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज बताकर 10.26 लाख रुपए की ठगी

representative picture (patrika)
अलवर शहर में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। एक साइबर ठग ने खुद को टेलीफोन रेग्यूलेटिंग अथॉरिटी का अधिकारी बता एक व्यक्ति को फोन पर धमकाया, जिससे घबराए पीड़ित ने 10 लाख 26 हजार रुपए उसके बताए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।
पुलिस के अनुसार स्वर्ग रोड निवासी अमर सिंह पुत्र रामजीलाल यादव से 10.26 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एसएचओ राजपाल ने बताया कि पीड़ित के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को टेलीफोन रेग्यूलेटिंग अथॉरिटी का अधिकारी बताकर पीड़ित की सिम कार्ड से अवैध गतिविधियां होने की बात कहकर डराया।
उसने कहा कि तुम्हारी सिम से 25 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर मुम्बई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। इसे लेकर तुम्हारे खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला है। इसलिए मामला रफा-दफा करो। घबराए पीड़ित ने 10 लाख 26 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
