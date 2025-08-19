जिला कलक्टर ने ली पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक

डॉ. शुक्ला ने अधिकारियों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिन क्षेत्रों में अभी भी पेयजल आपूर्ति में समस्या बनी हुई है, वहां त्वरित कार्रवाई कर राहत प्रदान की जाए। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अब तक की प्रगति की जानकारी जिला कलक्टर को दी।