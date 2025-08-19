जिला कलक्टर ने ली पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के तहत प्रगतिरत कार्यों को निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि नल कनेक्शन का कार्य 2 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत पूर्ण होना चाहिए ताकि हर घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
डॉ. शुक्ला ने अधिकारियों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिन क्षेत्रों में अभी भी पेयजल आपूर्ति में समस्या बनी हुई है, वहां त्वरित कार्रवाई कर राहत प्रदान की जाए। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अब तक की प्रगति की जानकारी जिला कलक्टर को दी।