कोर्ट से स्टे लेने वाले लिपिकों के खिलाफ जिला परिषदें दाखिल करेंगी प्रार्थना पत्र

विभाग की उपविधि परामर्शी रेखा चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य प्रकरण में पारित निर्णय के बावजूद अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की ओर से विभिन्न न्यायालयों से स्थगन प्राप्त कर रखा है। ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम आदेशों को खारिज करवाएं ताकि फर्जीवाड़ा करने वालों पर एक्शन हो सके।