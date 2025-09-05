शिक्षक दिवस पर तीन शिक्षकों का जिला स्तरीय सम्मान, नवोदय विद्यालय खैरथल में हुआ समारोह

कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी समेत जिलेभर के कई शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों की समाज निर्माण में अहम भूमिका को रेखांकित किया और उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य निर्माता के रूप में सम्मानित किया। जवाहर नवोदय विद्यालय में हुए इस आयोजन ने शिक्षकों के योगदान को सराहते हुए शिक्षक दिवस का महत्व और भी बढ़ा दिया।