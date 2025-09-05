शिक्षक दिवस पर तीन शिक्षकों का जिला स्तरीय सम्मान, नवोदय विद्यालय खैरथल में हुआ समारोह

खैरथल में शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खैरथल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शुक्रवार को संपन्न हुआ। इन सभी को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
निहारिका (शिक्षिका)
सूरज (शिक्षक)
अभिषेक (शिक्षक)
कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी समेत जिलेभर के कई शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों की समाज निर्माण में अहम भूमिका को रेखांकित किया और उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य निर्माता के रूप में सम्मानित किया। जवाहर नवोदय विद्यालय में हुए इस आयोजन ने शिक्षकों के योगदान को सराहते हुए शिक्षक दिवस का महत्व और भी बढ़ा दिया।