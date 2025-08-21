कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई

जनसुनवाई में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखीं। डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।