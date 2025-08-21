कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई

अलवर के मिनी सचिवालय में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने की।
जनसुनवाई में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखीं। डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।
इस जनसुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए, जिससे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान की जल्द उम्मीद है।