Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई

अलवर के मिनी सचिवालय में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 21, 2025

अलवर के मिनी सचिवालय में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने की।

जनसुनवाई में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखीं। डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।

इस जनसुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए, जिससे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान की जल्द उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 03:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.