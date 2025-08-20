Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर डबल डेकर बस और ट्रेलर की भिड़ंत, एक की मौत, 22 यात्री घायल

अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रैणी थाना क्षेत्र के डेरा में चैनल नंबर 140 के पास डबल डेकर बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 20, 2025

दुर्घटना में क्षतिग्रस्त बस (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रैणी थाना क्षेत्र के डेरा में चैनल नंबर 140 के पास डबल डेकर बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, जोधपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस सुबह करीब 5 बजे अचानक आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायलों को अलवर रेफर किया गया है। मृतक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हादसे के बाद हाईवे पर जाम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और अचानक आगे बढ़ रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया।

हादसे में घायल यात्री

उर्वशी पुत्री प्रवीण कुमार (23) दिल्ली
विश्वकर्मा पुत्र कन्हैया लाल (75) दिल्ली
बाबूलाल पुत्र पुन्याराम (76) जोधपुर
विजय सिंह (50) पाली
पुर्विका (23) पाली
अभिजीत (30) जोधपुर
विनय (20) जोधपुर
मनोज राणा (26) फिरोजाबाद
नरेश (50)
भरत चौधरी (34) ब्यावर
सुरजाराम पुत्र जय नारायण (40) किशनगढ़
अजय कुमार पुत्र चतर (30) किशनगढ़
मुकेश पुत्र दिनेश (30) उत्तराखंड
रामलाल पुत्र घीयाराम (30) पाली
कालू पत्नी मुकेश (30) पाली
श्रेयांशी शर्मा पुत्री कमल शर्मा (7) जोधपुर
निकेश चंद्र (26) पिथौरागढ़
कालू पत्नी मुकेश (35) जालौर
फूला पत्नी सुजाराम (35) जालौर
सुजाराम पुत्र रामनारायण (40) जालौर
हर्ष सोलंकी (24) पाली
अभिषेक (30) जोधपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर डबल डेकर बस और ट्रेलर की भिड़ंत, एक की मौत, 22 यात्री घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.