दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर डबल डेकर बस और ट्रेलर की भिड़ंत, एक की मौत, 22 यात्री घायल

अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रैणी थाना क्षेत्र के डेरा में चैनल नंबर 140 के पास डबल डेकर बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, जोधपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस सुबह करीब 5 बजे अचानक आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।
सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायलों को अलवर रेफर किया गया है। मृतक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और अचानक आगे बढ़ रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया।
उर्वशी पुत्री प्रवीण कुमार (23) दिल्ली
विश्वकर्मा पुत्र कन्हैया लाल (75) दिल्ली
बाबूलाल पुत्र पुन्याराम (76) जोधपुर
विजय सिंह (50) पाली
पुर्विका (23) पाली
अभिजीत (30) जोधपुर
विनय (20) जोधपुर
मनोज राणा (26) फिरोजाबाद
नरेश (50)
भरत चौधरी (34) ब्यावर
सुरजाराम पुत्र जय नारायण (40) किशनगढ़
अजय कुमार पुत्र चतर (30) किशनगढ़
मुकेश पुत्र दिनेश (30) उत्तराखंड
रामलाल पुत्र घीयाराम (30) पाली
कालू पत्नी मुकेश (30) पाली
श्रेयांशी शर्मा पुत्री कमल शर्मा (7) जोधपुर
निकेश चंद्र (26) पिथौरागढ़
कालू पत्नी मुकेश (35) जालौर
फूला पत्नी सुजाराम (35) जालौर
सुजाराम पुत्र रामनारायण (40) जालौर
हर्ष सोलंकी (24) पाली
अभिषेक (30) जोधपुर