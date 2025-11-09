Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan Double Murder: शराबी बेटे का ‘खूनी’ खेल; बुजुर्ग माता-पिता को कुल्हाड़ी से काटा, मां का कड़ा भी चुराया

अलवर जिले के हादरहेड़ा गांव में 25 वर्षीय युवक ओमप्रकाश जाटव ने शराब के नशे में अपने बुजुर्ग पिता हरियाराम जाटव तथा मां शांति जाटव की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।

अलवर

kamlesh sharma

Nov 09, 2025

अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में शनिवार रात को 25 वर्षीय युवक ओमप्रकाश जाटव ने शराब के नशे में अपने बुजुर्ग पिता हरियाराम जाटव (65) तथा मां शांति जाटव (62) की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद शवों पर रजाई डालकर फरार हो गया। वह अपनी मां के पैर से चांदी का कड़ा भी उतार कर ले गया। रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाली एक युवती किसी काम से मृतक दम्पती के घर गई, तो दरवाजा बंद मिला।

दरवाजा खोलकर देखा, तो घर में चारों तरफ खून बिखरा था। इसकी जानकारी युवती ने अपने परिजनों को दी। बाद में ग्रामीणों ने घर में जाकर देखा, तो हरियाराम व शांति के शव अलग-अलग कमरों में पड़े मिले। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था।

बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि ओमप्रकाश शनिवार रात को शराब पीकर घर लौटा। इसके बाद उसका अपने माता-पिता से किसी बात पर विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने अपने माता-पिता पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी अविवाहित है और आए दिन शराब पीकर घर में झगड़ा करता था। ग्रामीणों के अनुसार नशे की बुरी लत के कारण ओमप्रकाश की शादी नहीं हो रही थी। इसे लेकर वह अक्सर अपने माता-पिता व परिजनों से झगड़ा करता था।

सगे भाई ने दर्ज कराया हत्या का मामला

इस मामले में आरोपी ओमप्रकाश के भाई मोरपाल सिंह ने बड़ौदामेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि ओमप्रकाश ने शराब के नशे में माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। ओमप्रकाश शराब पीने के लिए पैसे मांगता था, नहीं देने पर झगड़ा करता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बुजुर्ग दंपती के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं।

