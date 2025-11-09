Rajasthan Double Murder: शराबी बेटे का ‘खूनी’ खेल; बुजुर्ग माता-पिता को कुल्हाड़ी से काटा, मां का कड़ा भी चुराया

बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह ने बताया कि ओमप्रकाश शनिवार रात को शराब पीकर घर लौटा। इसके बाद उसका अपने माता-पिता से किसी बात पर विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने अपने माता-पिता पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी अविवाहित है और आए दिन शराब पीकर घर में झगड़ा करता था। ग्रामीणों के अनुसार नशे की बुरी लत के कारण ओमप्रकाश की शादी नहीं हो रही थी। इसे लेकर वह अक्सर अपने माता-पिता व परिजनों से झगड़ा करता था।