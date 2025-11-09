Jodhpur: रिटायरमेंट से पहले आई मौत, दौड़ लगाते सार्जेंट का कार्डियक अरेस्ट से दम टूटा, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

थानाराम की अंत्येष्टि के दौरान वायुसेना के बैंड ने मातमी धुनें बजाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। वर्दीधारी जवानों ने सलामी देते हुए कई राउंड हवाई फायर किए। इस दौरान पूरा वातावरण भावुक हो उठा और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। वायुसेना के अधिकारियों ने थानाराम के पिता को जब तिरंगा और कैप सौंपी तो उनकी आंखें भर आईं।