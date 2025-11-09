Jodhpur: रिटायरमेंट से पहले आई मौत, दौड़ लगाते सार्जेंट का कार्डियक अरेस्ट से दम टूटा, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

मृतक थानाराम जांगिड़। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र के जाजीवाल कलां गांव के एयरफोर्स सार्जेंट थानाराम जांगिड़ (38) का रविवार को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रयागराज एयरफोर्स स्टेशन पर दौड़ के दौरान कार्डियक अरेस्ट से उनका तीन दिन पहले निधन हो गया था।
थानाराम पुत्र अखाराम जांगिड़ भारतीय वायुसेना में सार्जेंट पद पर कार्यरत थे। छह नवम्बर की सुबह नियमित अभ्यास सत्र के दौरान अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद वे बेहोश होकर गिर पड़े। साथी जवानों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उनकी पार्थिव देह रविवार को सड़क मार्ग से पैतृक गांव जाजीवाल कलां पहुंची तो पूरा गांव गमगीन हो उठा। एयरफोर्स की टुकड़ी ने पारंपरिक रीति से गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पुष्पचक्र अर्पित किए। 'भारत माता की जय' और 'थानाराम अमर रहें' के नारों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया।
थानाराम की अंत्येष्टि के दौरान वायुसेना के बैंड ने मातमी धुनें बजाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। वर्दीधारी जवानों ने सलामी देते हुए कई राउंड हवाई फायर किए। इस दौरान पूरा वातावरण भावुक हो उठा और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। वायुसेना के अधिकारियों ने थानाराम के पिता को जब तिरंगा और कैप सौंपी तो उनकी आंखें भर आईं।
थानाराम अगले साल जून में प्री-मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले थे। वे रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी मौत हो गई। उनके पिता अखाराम जांगिड़ आर्मी में सिविल डिफेंस से रिटायर्ड हैं।
थानाराम के एक भाई का कोविड के दौरान निधन हो गया था। उनकी माता का भी पहले निधन हो चुका है। थानाराम के चाचा बाबूलाल जांगिड़ भी एयरफोर्स से सार्जेंट पद से रिटायर्ड हैं।
