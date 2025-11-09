Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

बड़ी खबर: राजस्थान में जेल प्रहरी की ऑन ड्यूटी मौत, खून से लथपथ मिला शव, सीने में लगी थी गोली

भीलवाड़ा जिला कारागार में शनिवार रात वॉच टावर पर तैनात आरएसी कांस्टेबल रामकिशोर मीणा का शव संदिग्ध हालत में मिला। उसके सीने में गोली लगी थी। दो राउंड फायर होने की बात सामने आई। पुलिस आत्महत्या या अन्य कारणों की जांच में जुटी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Nov 09, 2025

Rajasthan

भीलवाड़ा जिला जेल परिसर (फोटो- पत्रिका)

भीलवाड़ा: जिला कारागार परिसर में शनिवार रात जेल में कार्यरत कांस्टेबल का वॉच टावर पर संदिग्ध हालत में शव मिला। मृतक के सीने में गोली लगी थी। पता चलने पर जेल में हड़कंप मच गया।

कोतवाली पुलिस और अधिकारी देर रात मौके पर पहुंचे। आधी रात तक जांच के बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मामला आत्महत्या का है या अन्य कारण, फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, जिला कारागार में आरएसी का कांस्टेबल रामकिशोर मीणा तैनात था। रामकिशोर की ड्यूटी जेल परिसर में ओवरब्रिज के निकट बने वॉच टावर पर थी। रात में अन्य प्रहरी ड्यूटी के लिए वॉच टावर पर गया। वहां से रामकिशोर मृत मिला। उसके सीने में गोली लगी थी और खून से लथपथ था।

जेलकर्मियों को पता लगने पर वहां हड़कंप मच गया। जेल कर्मचारी वहां एकत्र हुए। इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस और जेल के उच्चाधिकारियों को दी गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, एएसपी पारस जैन, डीएसपी मनीष बडगुजर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया।

वॉच टावर पर खून फैला हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया। जेल प्रहरी के पास हथियार था। दो राउंड फायर हुए। प्रहरी हरमाडा का रहने वाला था। इसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजन देर रात भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में मर्चेंट नेवी श्रवणराम की कार से कुचलकर हत्या, 8 महीने पहले हुई थी शादी, कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद
जयपुर
Jaipur Crime Merchant Navy Shravanram crushed to death by car

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 08:10 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / बड़ी खबर: राजस्थान में जेल प्रहरी की ऑन ड्यूटी मौत, खून से लथपथ मिला शव, सीने में लगी थी गोली

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दादा का हत्यारा पोता: आंखों में मिर्ची डालकर बेदर्दी से घसीटा, जी नहीं भरा तो सिर पर कुल्हाड़ी से कर दिया था वार

Bhilwara Crime
भीलवाड़ा

वंदे मातरम् के 150 वर्ष: शहर में उमड़ी राष्ट्रभक्ति की लहर, जय भारत के नारों की रही गूंज

150 years of Vande Mataram: A wave of patriotism swept through the city
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में सरस घी की किल्लत, बढ़ी मांग के बीच बाजार में कालाबाजारी, शादी सीजन में उपभोक्ता परेशान

Shortage of mustard oil in Bhilwara
भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब पर ताले, आईटी क्रांति के दौर में भी विद्यार्थी वंचित

Computer labs in government schools are locked, leaving students deprived even in the IT revolution.
भीलवाड़ा

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कृषक गोष्ठी

Farmers' seminar on the 150th birth anniversary of Lord Birsa Munda
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.