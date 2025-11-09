बड़ी खबर: राजस्थान में जेल प्रहरी की ऑन ड्यूटी मौत, खून से लथपथ मिला शव, सीने में लगी थी गोली

भीलवाड़ा जिला जेल परिसर (फोटो- पत्रिका)
भीलवाड़ा: जिला कारागार परिसर में शनिवार रात जेल में कार्यरत कांस्टेबल का वॉच टावर पर संदिग्ध हालत में शव मिला। मृतक के सीने में गोली लगी थी। पता चलने पर जेल में हड़कंप मच गया।
कोतवाली पुलिस और अधिकारी देर रात मौके पर पहुंचे। आधी रात तक जांच के बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मामला आत्महत्या का है या अन्य कारण, फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, जिला कारागार में आरएसी का कांस्टेबल रामकिशोर मीणा तैनात था। रामकिशोर की ड्यूटी जेल परिसर में ओवरब्रिज के निकट बने वॉच टावर पर थी। रात में अन्य प्रहरी ड्यूटी के लिए वॉच टावर पर गया। वहां से रामकिशोर मृत मिला। उसके सीने में गोली लगी थी और खून से लथपथ था।
जेलकर्मियों को पता लगने पर वहां हड़कंप मच गया। जेल कर्मचारी वहां एकत्र हुए। इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस और जेल के उच्चाधिकारियों को दी गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, एएसपी पारस जैन, डीएसपी मनीष बडगुजर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया।
वॉच टावर पर खून फैला हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया। जेल प्रहरी के पास हथियार था। दो राउंड फायर हुए। प्रहरी हरमाडा का रहने वाला था। इसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजन देर रात भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग