अलवर और खैरथल में थमे 108 एंबुलेंस के पहिए, पुलिस पर मारपीट का आरोप, सस्पेंड करने की मांग

यूनियन ने सभी एंबुलेंस को भवानी तोप के समीप खड़ा कर दिया, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह और चालक मुकेश यादव ने बताया कि 30 और 31 सितंबर को भर्तृहरि मेले में ड्यूटी के दौरान हॉर्न बजाने पर चालक शीशराम और मुकेश यादव के साथ पुलिस ने मारपीट की।