अलवर और खैरथल में थमे 108 एंबुलेंस के पहिए, पुलिस पर मारपीट का आरोप, सस्पेंड करने की मांग

राजस्थान में भर्तृहरि मेले के दौरान क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया दल) पुलिस की मारपीट के विरोध में 108 एंबुलेंस चालक सोमवार से हड़ताल पर चले गए। अलवर और खैरथल जिले में 108 एंबुलेंस सेवा के चालकों ने भर्तृहरि मेले के दौरान क्यूआरटी पुलिस द्वारा एंबुलेंस चालकों के साथ मारपीट के विरोध में सभी एंबुलेंस चालकों ने एंबुलेंस नहीं चलाई।
यूनियन ने सभी एंबुलेंस को भवानी तोप के समीप खड़ा कर दिया, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह और चालक मुकेश यादव ने बताया कि 30 और 31 सितंबर को भर्तृहरि मेले में ड्यूटी के दौरान हॉर्न बजाने पर चालक शीशराम और मुकेश यादव के साथ पुलिस ने मारपीट की।
उन्होंने कहा कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल से आपात सेवाएं ठप हो गई हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।