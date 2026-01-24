Rajasthan: बीमा क्लेम पास नहीं हुआ तो बीमा वाले के ऑफिस ‘टाइम बम’ लेकर पहुंच गया युवक… और

Rajasthan Crime News: राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अरावली विहार थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। अपनी खराब बाइक का बीमा क्लेम उठाने के लिए बाइक सवार ने ऐसा कांड किया कि पुलिस वालों के भी होश हवा हो गए। वे भी कांपने लग गए। बाद में युवक को काबू किया और उसे पकड़ लिया गया। दरअसल उसने एक नकली टाइम बम बनाया था और उससे बीमा वाले का कार्यालय उड़ाने पहुंच गया था।