Rajasthan: बीमा क्लेम पास नहीं हुआ तो बीमा वाले के ऑफिस ‘टाइम बम’ लेकर पहुंच गया युवक… और

Fake Bomb Pic
Rajasthan Crime News: राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अरावली विहार थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। अपनी खराब बाइक का बीमा क्लेम उठाने के लिए बाइक सवार ने ऐसा कांड किया कि पुलिस वालों के भी होश हवा हो गए। वे भी कांपने लग गए। बाद में युवक को काबू किया और उसे पकड़ लिया गया। दरअसल उसने एक नकली टाइम बम बनाया था और उससे बीमा वाले का कार्यालय उड़ाने पहुंच गया था।
दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि अलवर जिले का ही रहने वाला युवक अंकुश गुर्जर 12 जनवरी को थाना क्षेत्र में रहने वाले बाबू सिंह के यहां पहुंचा था। बाबू सिंह बीमा का काम करता है। उसने अपने घर पर ही अपना ऑफिस बना रखा है। अंकुश अपनी जली हुई बाइक का क्लेम पाने के लिए वहां गया था, लेकिन विवाद हो गया। विवाद का कारण क्लेम नहीं मिलना था।
बाबू सिंह ने पुलिस को बताया कि अंकुश ने धमकाया और उसके बाद बैग से एक बमनुमा वस्तु निकाली, उस पर टाइमर जैसा कुछ लगा हुआ था। उसने कहा कि यह टाइम बम है और अब तुम्हे उड़ा दूंगा। इस घटना के बाद जब बाबू सिंह ने शोर मचाया तो अंकुश वहां से भाग गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।
पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो अंकुश को एक किराये के कमरे से पकड़ा गया। पुलिस के डर के मारे वह अपना घर छोड़कर फरार हो गया था। उसे अरेस्ट कर लिया गया है। पता चला कि उसने तारों के कुछ जुगाड़ के जरिये बमनुमा वस्तु बना ली थी। उसके बारे में अब उससे पड़ताल की जा रही है। अंकुश की बाइक का क्लेम नियमानुसार खारिज हो गया था।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग